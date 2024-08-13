"Известия": Генпрокуратура проверит производителей на запрещенную добавку трансглютаминазу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Генеральная прокуратура РФ поручила своим региональным отделениям провести проверку производителей на предмет использования запрещенной в РФ добавки трансглютаминазы. Как сообщает газета "Известия", ее добавляют в колбасы, сосиски и молочные продукты.

Микробная трансглютаминаза (мясной клей) позволяет кусочкам мышечной ткани соединяться в единый продукт по типу ветчины. Фермент воздействует как на животные, так и на растительные белки.

В некоторых регионах РФ уже подтвердили начало проверки. Так, прокуратура Алтайского края проверит фирмы "Алтайская буренка" и "Родные просторы", а ведомство в Красноярском крае оценит продукцию АПК "Правильные продукты".

Кроме того, факт использования запрещенной добавки уже подтвердился у МПК "Атяшевский", в отношении которого был составлен штраф на 100 тысяч рублей. Мордовские прокуроры выяснили, что фирма поставляла продукцию в Рязанский областной противотуберкулезный санаторий. Также мясной клей нашли в молочной продукции ИП Исаев, который продавал ее в Тамбовской области.

"Ситуация вызывает тревогу, так как с каждым годом случаев использования этой добавки становится все больше и больше. С точки зрения бизнеса понятно, что это удешевляет процесс изготовления продукции, а также увеличивает ее объемы, но это небезопасно для здоровья граждан", – пояснил глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.

Кроме прокуратуры, поручение проконтролировать использование пищевых добавок поступило и в территориальные органы Роспотребнадзора. По данным ведомства, в 2023 году мясной клей нашли в 1,8% от исследованных проб, что в 3 раза чаще аналогичного показателя 2022 года.

