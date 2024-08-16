Диетолог Миркискина: "пятиминутка" считается самым полезным вареньем

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Наибольшее количество полезных веществ сохраняется в "холодном" варенье и "пятиминутке". Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Мария Миркискина.

16 августа в России отмечается День малинового варенья. По словам эксперта, в целом все ягоды и фрукты богаты прежде всего витамином С, который не выдерживает термической обработки. Поэтому его может практически не быть в варенье, которое долго варили.

Для того чтобы максимально сохранить пользу ягод и фруктов, варенье важно подвергать минимальной термической обработке. Как вариант – так называемая пятиминутка.



Мария Миркискина врач-диетолог Также хорош способ, при котором ягоды добавляют в уже кипящую воду, – витамин при этом не так сильно разрушается. А лучше всего готовить "холодное" варенье, то есть ягоды или фрукты просто перетирать вместе с сахаром и затем хранить в холодильнике. Либо замораживать в морозилке.

"Кроме того, кожуру с фруктов и ягод советую не убирать, так как именно в ней содержится наибольшее количество витаминов и микроэлементов", – добавила Миркискина.

Варенье богато еще и витаминами группы В, А и Е, а также различными микроэлементами, такими как калий, медь, железо. И, в отличие от витамина С, они не так сильно разрушаются при термической обработке и сохраняются в большем объеме. Плюс при любом виде обработки в варенье остается много клетчатки, плодотворно влияющей на работу кишечника, подчеркнула диетолог.

А еще каждый вид варенья имеет свою индивидуальную пользу.



Мария Миркискина врач-диетолог Например, малиновое богато салициловой кислотой, обладающей жаропонижающим действием. Поэтому его часто используют при лечении простудных заболеваний. Хотя, конечно, им нельзя полностью заменить лекарственные препараты.

Варенье из черешни и вишни содержит много железа, поэтому его полезно есть тем, у кого дефицит этого элемента, отметила диетолог.

В составе абрикосового много калия, который благотворно влияет на сердечную мышцу. Его хорошо выбирать в качестве десерта людям, занимающимся спортом, тяжелым физическим трудом. А в брусничном много пектина. Это вещество является природным абсорбентом, выводит вредные вещества из организма, способствует нормальной работе кишечника и развитию полезной микрофлоры, добавила Миркискина.

При этом диетолог все же напомнила, что в любом случае варенье – это десерт, который содержит большое количество сахара. Поэтому употреблять его надо в ограниченных количествах, тем более людям с сахарным диабетом или с ожирением.

Также с осторожностью стоит употреблять варенье аллергикам, ведь многие фрукты и ягоды могут вызывать аллергию.

"И не советую давать варенье детям до трех лет – таким малышам не стоит есть продукты, содержащие сахар", – предупредила диетолог.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что самые полезные свежевыжатые соки – это те, что приготовлены из овощей. В них, в отличие от фруктовых, содержится меньше сахара и органических кислот, которые могут раздражать желудочно-кишечный тракт.