Диетолог рассказала о неожиданной пользе семечек

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Семечки подсолнечника помогают укрепить нервную систему, предохраняют от сердечно-сосудистых заболеваний и развития воспалений. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"В семечках есть много магния, который успокаивает нервную систему, расслабляет сосуды и понижает давление. Поэтому они хороши для тех, кто нервозный. Там есть и витамины группы B, которые тоже великолепно влияют на нервную систему", – объяснила эксперт.

В семечках также содержится витамин E, который улучшает зрение и состояние кожи. Его часто используют в профилактике атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку он помогает сохранить целостность клеток, отметила диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог Витамин E предохраняет мембраны клеток от окисления, тем самым сохраняя целостность клетки. Если клетка сохранена, значит, она может нормально выполнять свои функции, не разрушаться раньше времени. Окислительный стресс провоцирует ряд заболеваний, в том числе и болезнь Альцгеймера.

Кроме того, в семечках содержится растительный белок. Он необходим для всех органов и тканей организма, говорит специалист. При этом, в отличие от животного, растительный белок не содержит холестерина.

"В отличие от подсолнечного масла, семечки богаты клетчаткой. Клетчатка – это корм для нашей полезной микрофлоры, микробиома. От него много что зависит. Это наша иммунная система, нервная система, наше психическое состояние. Семечки забирают на себя излишки холестерина, сахара, различные токсины", – подчеркнула Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог В семечках подсолнечника есть полиненасыщенные жирные кислоты. Они предохраняют от сердечно-сосудистых заболеваний и от развития воспалений.

Однако такой продукт будет полезен не всем, предупреждает диетолог. Семечки лучше не употреблять при наличии острых заболеваний желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Не следует их есть и при избыточном весе. Дело в том, что семечки – довольно калорийный продукт, заключила Соломатина.

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