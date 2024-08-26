Эксперт Куликов: касу марцу и сыры с плесенью самые опасные для организма

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Касу марцу и сыры с плесенью являются самыми опасными для организма человека. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.

Как отметил эксперт, следует с осторожностью употреблять сыры с плесенью, к примеру рокфор, дорблю, камамбер, бри и другие подобные сорта. Опасность, по его словам, связана с содержанием в них токсичных веществ, которые могут спровоцировать развитие листериоза, энцефалита и менингита.

Особенно сыры с плесенью нежелательно употреблять беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет, подчеркнул Куликов.

"Бри и камамбер отчасти полезны: они помогают синтезу витаминов группы В и здоровому пищеварению. Но взрослым людям не рекомендуется употреблять такие сыры более 40–50 граммов в сутки", – пояснил эксперт.

По словам Куликова, самым неприятным и опасным сыром является касу марцу, который называют "гнилой сыр" или "червивый сыр". Он производится на Сардинии и содержит в себе живые личинки сырной мухи.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что чай в пакетиках в целом является одним из самых опасных видов чая. В нем могут содержаться пыль самого разного происхождения и молекулы пластика. В целом при выборе чая лучше ориентироваться на крупнолистовой в прозрачной упаковке, которая позволяет увидеть продукт, пояснила эксперт.

