Оборот сферы услуг Москвы вырос на 5,5% за 9 месяцев 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Объем платных услуг в Москве с января по сентябрь 2024 года достиг почти 3 триллионов рублей, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказала заммэра Мария Багреева.

Сфера услуг продолжает расти благодаря активному использованию новых цифровых технологий и высокому интересу к туризму, а также к другим связанным с ним направлениям, таким как культура, спорт, гостиничный бизнес и транспорт.

"Наибольший прирост показали услуги специализированных коллективных средств размещения – это санатории, пансионаты, базы отдыха, рекреационные центры: их оборот составил почти 15 миллиардов рублей, увеличившись на 32,3% относительно девяти месяцев 2023 года", – подчеркнула Багреева.

Онлайн-кинотеатры, подписки на игровые платформы и музыкальные сайты также продемонстрировали значительный рост. За девять месяцев их доход увеличился почти на 23% и составил 249 миллиардов рублей. В тройку лидеров также вошли организации культуры, чья выручка выросла почти на 15% и достигла 61,2 миллиарда рублей.

Доход спортивных организаций увеличился на 10,4% и достиг отметки в 37 миллиардов рублей. В сфере гостиничного бизнеса продажи выросли почти на 10% и составили 61,5 миллиарда рублей.

В секторе услуг для населения, включая ремонт и техническое обслуживание бытовой техники, а также услуги химчистки, наблюдается рост оборота на 8,7%. Общий объем составил 187 миллиардов рублей. Почти пятая часть от общего объема услуг пришлась на каршеринг, выручка которого увеличилась на 22,6% и достигла 44,4 миллиарда рублей.

Рынок транспортных услуг достиг отметки в 1 триллион рублей, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Такой рост обусловлен развитием туристической отрасли, открытием новых станций и линий метро, а также долгосрочным положительным влиянием на экономику от запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, МЦД-3 и МЦД-4 в прошлом году.

Увеличился и оборот высокотехнологичных производств столицы. Он вырос в 2,4 раза за 9 месяцев 2024 года и составил 854 миллиарда рублей. Таким образом, показатели выросли в 2,4 раза с аналогичного периода прошлого года.

Причем более 51% – почти 439 миллиардов рублей – обеспечили производители компьютеров и периферийного оборудования. Вместе с тем доля производителей компьютеров, электронных и оптических изделий в общем обороте обрабатывающих производств Москвы составила 16,5%.

