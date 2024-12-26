Столичные предприятия нарастили выпуск продуктов к новогоднему столу

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В Москве работает более 300 предприятий, которые занимаются производством продуктов питания. В преддверии праздников они увеличивают выпуск товаров, которые станут украшением праздничного стола. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Накануне новогодних праздников московские промышленники предлагают широкий ассортимент товаров для праздничного и вкусного новогоднего стола", – подчеркнул Ликсутов.

Благодаря финансовым и нефинансовым инструментам поддержки столичные компании продолжают оставаться лидерами на рынке, увеличивают объемы производства и расширяют ассортимент. Столичная промышленность предлагает как традиционные новогодние угощения, так и снеки с необычными вкусами.

Московская компания, которая занимается производством натуральных сладостей без добавления сахара, предлагает шоколад в виде елочных игрушек, новогодних елок, варежек. К праздникам кондитеры вручную изготовили около двух тысяч таких изделий.

Другая компания выпустила линейку снеков с праздничными вкусами. Теперь в ассортименте представлены чипсы со вкусом красной икры, утки в брусничном соусе и сала с чесноком. Создание сезонных вкусов – это традиционная стратегия, которая помогает бренду привлекать покупателей и способствует экономическому росту.

Еще один столичный производитель – мясоперерабатывающий завод, специализирующийся на производстве мясных продуктов из свинины, говядины и птицы. В 2024 году он получил поддержку от города и увеличил выпуск продукции более чем на 30%. Кроме того, ассортимент продукции расширился примерно на 30 позиций. В него вошли охотничьи колбаски, докторская колбаса, варено-копченые сосиски, запеченное куриное филе и другие продукты.

Завод предлагает россиянам к Новому году купить свежую свинину, маринованную курицу, грудинку, шейку, окорок, карбонад и сырокопченое карпаччо из куриной грудки, отметил генеральный директор компании Вадим Акопов.

Благодаря активной поддержке городских властей завод может уверенно развиваться. В частности, в прошлом году Москва безвозмездно передала компании земельный участок для реализации масштабного инвестиционного проекта.

Также благодаря поддержке города компания получила льготный инвестиционный заем в размере более трех миллиардов рублей на реализацию проекта по расширению производства консервированных мясных продуктов.

На другом промышленном комплексе производят различные виды сыра, включая плавленые и творожные, и зерненый творог. В текущем году они отправили заказчикам около 180 миллионов единиц продукции. Недавно компания расширила ассортимент зерненым творогом с гранолой.

Директор предприятия Евгений Гребнев рекомендовал для праздничного стола творожные сыры с семью вкусами: от сливочного до вариантов с креветками и лососем. Они подходят для закусок и десертов.

В столице также есть компания, которая уже более двух десятилетий занимается дозреванием, сортировкой, нарезкой и упаковкой свежих ягод и фруктов. В ее ассортименте представлено более 700 видов экзотических фруктов и ягод из более чем 50 стран. К новогодним праздникам компания предлагает ягодные миксы с малиной, голубикой и клубникой, а также десертные ананасы и другие лакомства.

Предприятие, производящее различные напитки, к Новому году традиционно выпустило ограниченную серию кваса и колы в зимнем оформлении. Кроме того, в течение трех лет в зимний сезон здесь производят пряный квас с нотками глинтвейна. Производительность завода составляет 285 миллионов декалитров в год. Продукция поставляется в 60 субъектов России и более чем в 30 государств.

Между тем в январе – сентябре 2024 года объем производства пищевой промышленности в Москве составил 582,2 миллиарда рублей, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В тройке лидеров по динамике роста в третьем квартале 2024 года оказались компании, специализирующиеся на производстве масложировой продукции. Их оборот увеличился на 78%, достигнув 0,9 миллиарда рублей.