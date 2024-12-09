Промышленный объект при поддержке властей Москвы появится в Некрасовке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы//Максим Мишин

Новый производственный объект в ЮВАО Москвы может появиться благодаря инвестору и городским властям, пишет портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

"Город выставил на открытый аукцион право на заключение соглашения о реализации масштабного инвестиционного проекта в районе Некрасовка", – указал он.

Заявки на аукцион принимаются до 16 декабря, а уже 18-го числа начнутся сами торги, по результатам которых будет заключено соглашение о масштабном инвестиционном проекте (МаИП) сроком на 3 месяца.

Предприниматель, победивший на торгах, получит право аренды на 5 лет участка площадью 0,67 гектара для организации производства в сфере автомобилестроения, либо объект легкой, нефтехимической, целлюлозно-бумажной или строительной промышленности. Площадь завода составит почти 5,4 тысячи "квадратов", при этом льготная ставка аренды будет 1 рубль в год.

В это же время городские производства за 9 месяцев 2024 года увеличили свой оборот на 21,7%, достигнув 5,2 триллиона рублей. 17% от этих цифр составили производители высокотехнологичной продукции – оптики, электроники и высокоточных устройств.

