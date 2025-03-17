Оборот московских производителей химпродукции вырос почти на 15% в 2024 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Оборот столичных производителей химической продукции в прошлом году составил 289 миллиардов рублей, что на 14,7% превысило показатель 2023-го в сопоставимых ценах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Марию Багрееву.

Она рассказала, что на столичный химпром приходится почти 4% от оборота обрабатывающей промышленности города, не учитывая нефтегазовый сектор, и почти 4% от общего оборота отрасли в России.

Свыше 43% отраслевого оборота (почти 124,5 миллиарда рублей) пришлось на производителей химических веществ для промышленных и медицинских изделий, красителей, пластмасс и синтетического каучука. Порядка 112,9 миллиарда рублей (39%) составила выручка компаний, которые выпускают бытовую химию, парфюмерию и косметику. Заводы по производству лакокрасочных материалов заработали больше 12,6 миллиарда рублей – 4,4% отраслевого оборота.

При этом лидерами роста сектора оказались производители средств защиты для растений. За год их оборот вырос в 3,2 раза, до 8,8 миллиарда рублей. Почти в 2,2 раза, до 1,7 миллиарда рублей, увеличилась выручка производителей химических волокон. На 19% увеличился оборот предприятий, выпускающих химвещества для промышленных и медицинских изделий, а также красители, пластмассу и синтетический каучук.

Почти 38% оборота химотрасли в столице приходится на малые предприятия. За год он увеличился на 24,8%, достигнув 108,4 миллиарда рублей.

В свою очередь, на крупные и средние компании приходится около 62% оборота отрасли. За 2024 год они заработали 180,6 миллиарда рублей – на 9,4% больше, чем в 2023-м.

Кроме того, на 42% по сравнению с показателями годом ранее увеличился за 2024 год оборот столичных производителей текстильных изделий и одежды. Компании заработали свыше 226 миллиардов.

С 2011 года в Москве появилось 290 новых производственных объектов. Их совокупная площадь составляет порядка трех миллионов квадратных метров, рассказал ранее Сергей Собянин.

Он указал, что в городе сосредоточены лучшие специалисты страны, благодаря чему в столице сохраняется высокая производительность труда.