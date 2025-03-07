Производство оборудования для очистки воды появится в промпарке "Сенькино"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Производство оборудования для очистки промышленных и сточных вод появится в промышленном парке "Сенькино". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент инвестиционной и промышленной политики.

Руководитель ведомства Анатолий Гарбузов рассказал, что открытие производства оборудования обратного осмоса и нанофильтрации для очистки воды даст компании возможность нарастить выпуск продукции, оптимизировать транспортные расходы и освоить новые каналы продаж.

"Работать на новом производстве смогут более 20 специалистов", – добавил глава департамента.

Оборудование компании успешно используется в рамках программы "Чистая вода" и инфраструктурных проектов, связанных с подготовкой и очисткой воды, отметил руководитель ГК "Экологические технологии" Асет Аубакиров.

Строительство промпарка "Сенькино" ведется в рамках программы по стимулированию развития рабочих мест в Краснопахорском районе, между Киевским и Калужским шоссе. В обмен на создание рабочих мест город предоставил инвестору льготу по оплате за изменение целевого назначения земельного участка под строительство жилых домов.

В промпарке запланировано строительство пяти корпусов в формате light industrial, которые обеспечат свыше 2,8 тысячи рабочих мест. Два корпуса первой очереди уже введены в эксплуатацию. В зданиях будут размещены предприятия, специализирующиеся на производстве строительных материалов, IT-оборудования, профессиональной косметики и других товаров легкой промышленности.

"Формат промышленного парка отвечает всем современным требованиям к эргономике промышленной инфраструктуры, позволяет оптимизировать и ускорить основные бизнес-процессы, а также сделать работу персонала более комфортной", – уточнил Аубакиров.

Программа поддержки создания рабочих мест уже охватила практически все районы Москвы. Столичные власти заключили более 140 соглашений с инвесторами, которые предусматривают строительство более 6 миллионов квадратных метров недвижимости, включая промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты.

В общей сложности на развитие города и создание рабочих мест будет направлено более 2,2 триллиона рублей. Это позволит создать более 300 тысяч новых рабочих мест практически во всех сферах экономики города, обратили внимание в департаменте.

Ранее стало известно, что на севере Москвы инвестор построит комплекс по изготовлению продуктов питания, на котором смогут трудиться 400 человек. Для этих целей город ему предоставил в аренду участок площадью 1,6 гектара по льготной ставке. Инвестиции в проект составят 1,5 миллиарда рублей, рассказал Ефимов.