Более 20% составила доля Москвы в общем объеме экспорта микроэлектроники

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

По итогам прошлого года доля Москвы в общем объеме экспорта российской микроэлектроники составила 23%. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Город уделяет особое внимание увеличению поставок продукции высокотехнологичных отраслей в дружественные страны, отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, среди основных стран – партнеров по столичному экспорту электронных интегральных схем, полупроводниковых приборов, процессоров и контроллеров можно выделить Китай, Белоруссию, Турцию, Индию, Гонконг, Казахстан и Алжир.

На Белоруссию пришлось свыше 40% от общего объема экспорта московской продукции микроэлектроники, на Индию – около 30%. Показатель поставок в Китай составил 9%, в Турцию и Гонконг – 8,5 и 6,5% соответственно. На Алжир и Казахстан в общей сложности пришлось 5% поставок.

Ранее сообщалось, что объем экспорта столичной продукции приборостроения и микроэлектроники во Вьетнам вырос в шесть раз за последние девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Гарбузов связал увеличение поставок во Вьетнам с расширением производственных мощностей московских заводов, а также с улучшением технологических процессов и логистики.