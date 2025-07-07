Москва показала на выставке "Иннопром" инновационные технологии в медицине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Восемь предприятий показали инновации в медицине на стенде столичного правительства на выставке "Иннопром", сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова и руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

Например, компания "Конмент" представила высокотехнологичные медицинские импланты для ортопедии, челюстно-лицевой и спинальной хирургии.

Завод по производству слуховых аппаратов "Ритм" продемонстрировал на выставке умные устройства, а именно: синхронизированные модели с шумоподавлением и автоматические бесканальные версии с естественным звуком для сложных случаев.

Компания "Моторика" показала управляемые мио-датчиками микропротезы. Они реагируют на электрические сигналы мышц.

Ликсутов отметил, что в январе – мае 2025 года объем производства медицинских изделий увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столичным предприятиям доступны эффективные решения, которые помогут подобрать производственные площадки, закупить оборудование, а также выйти на международные рынки.

В свою очередь, Гарбузов добавил, что за пять лет производство медицинской продукции выросло в 3,4 раза. Он также подчеркнул, что медицинская промышленность в Москве занимает важное место в структуре российской индустрии.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице впервые в России внедрили возможность внесения показателей здоровья в электронную медицинскую карту с помощью ИИ-ассистента Алисы. Таким образом можно будет передавать показатели пульса и артериального давления. В дальнейшем врач сможет воспользоваться этой информацией как частью клинической картины при очном или дистанционном приеме.