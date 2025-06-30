Собянин: клиники Москвы получили более 120 новых аппаратов для диагностики

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские клиники с начала года получили более 120 новых аппаратов для лучевой диагностики. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Как пояснил мэр, в клиники поступило 75 рентген-аппаратов с высокой точностью и минимальной лучевой нагрузкой, 13 компьютерных и 10 магнитно-резонансных томографов экспертного класса, 20 маммографов, 3 ангиографа с функцией 3D-навигации.

"Мы непрерывно обеспечиваем городские медицинские организации самым современным и технологичным оборудованием. За несколько лет полностью обновили эндоскопическое и лапароскопическое", – отметил Собянин.

По его словам, с 2022 года больше 5 тысяч аппаратов приобрели для кардиологической службы, а в 2023 году обновили хирургическое оборудование. В прошлом году в медучреждения поступило свыше 24 тысяч единиц современного медоборудования.

Собянин подчеркнул, что от функциональных возможностей и работы техники напрямую зависит качество диагностических исследований и лечение пациентов. Поэтому оснащение клиник является одним из ключевых направлений программы модернизации московского здравоохранения.

Вместе с тем в Москве за последние 5 лет реконструировали и построили более 2 миллионов квадратных метров медицинских объектов.

В текущем году планируется обновить сразу 15 корпусов в больницах. Работы будут выполнены с минимальным воздействием на деятельность самих лечебных учреждений, после ремонта корпуса станут соответствовать современным стандартам. Также внутри можно будет разместить высокотехнологичное оборудование для диагностики и лечения.

