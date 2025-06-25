Сергей Собянин рассказал о масштабной модернизации московских больниц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За последние 5 лет в Москве реконструировали и построили более 2 миллионов квадратных метров медицинских объектов, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

"Масштабная модернизация объектов здравоохранения не сбавляет обороты: в этом году она охватит около 100 тысяч квадратных метров больниц", – указал мэр.

В текущем году планируется обновить сразу 15 корпусов в больницах имени Ф. И. Иноземцева, № 15 имени О. М. Филатова, имени В. В. Вересаева, № 1 имени Н. И. Пирогова, № 67 имени Л. А. Ворохобова, имени А. К. Ерамишанцева и ММНКЦ имени С. П. Боткина, НИКИО имени Л. И. Свержевского, Морозовской ДГКБ и Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.

Эти работы будут выполнены с минимальным воздействием на деятельность самих лечебных учреждений. Уже после ремонта корпуса станут соответствовать современным стандартам столичной медицины. Также внутри можно будет разместить высокотехнологичное оборудование для диагностики и лечения.

В частности, такие работы проходят в корпусе № 8 ММНКЦ имени С. П. Боткина. Это объект культурного наследия, поэтому здесь проводятся еще и реставрационные работы. Специалисты усилили конструкции, обновили фасад, восстановив исторический декор, поменяли кровлю, обновили стропила и обрешетку крыши.

Также работы прошли на инженерных сетях, а рабочие поменяли окна и двери. После обновления в корпусе продолжит работать терапевтическое отделение, которое станет еще более комфортным и функциональным.

Кроме того, рабочие завершили благоустройство вокруг больницы имени Боткина. Здесь обновлены тротуары, расширены проезды с организацией приоритетного движения автомобилей скорой помощи, появились новые въезды для посетителей, улучшены гостевые парковки, установлены новые фонари, лавочки, урны и навесы, проведено озеленение.

Также появились два новых фонтана, приведены в порядок пять КПП и центральный парк. При этом рабочие высадили порядка 140 деревьев различных видов: лип, елей, сосен, туй, рябин и декоративных яблонь. Специалисты создали новую схему навигации по территории ММНКЦ, а также установили указатели, чтобы посетители всегда могли найти нужный корпус.

"В начале июня мы завершили реконструкцию корпуса № 2 Центра паллиативной помощи на улице Двинцев, а вместе с тем и комплексную модернизацию каркаса паллиативной службы Москвы, которая заняла несколько лет", – добавил Собянин.

Рабочие усилили конструкции 7-этажного здания, создали новый вентфасад, починили кровлю, заменили инженерные сети, установили пять пассажирских и один грузовой лифты. В частности, внутри постарались сделать максимально комфортные условия для пациентов, их родственников и медработников.

Также в здании создана безбарьерная среда, появились палаты со специальным интерьером и оснащением, размещена малая хирургическая операционная. На прилегающей территории появились новые тротуары, фонари, скамейки, парковка, выполнено озеленение.

"Скоро корпус сможет принять пациентов", – отметил Собянин.

В начале текущего месяца также завершился капремонт в корпусе № 1 в больнице имени Иноземцева. Общая площадь 7-этажного здания составляет 10,3 тысячи "квадратов". Внутри есть как консультативно-диагностическое отделение и стационар кратковременного пребывания, так и офтальмологический центр, профильные отделения, операционный блок, а также многое другое.

Сами помещения теперь отвечают всем современным требованиям. Пациентов размещают в маломестных палатах с функциональными кроватями, душем и туалетом. Попасть сюда можно не только с улицы, но и по подземному переходу, что соединяет корпус с другими частями стационара.

Почти завершена модернизация еще одного лечебного корпуса в НИКИО имени Свержевского. Сейчас взрослый и детский сурдологические центры расположены на первых этажах жилых домов, но после завершения ремонтных работ они объединятся в единый корпус. Здесь предусмотрят кабинеты для функциональной диагностики, компьютерной томографии и электрофизиологической диагностики, дневной стационар и многое другое.

"В корпусе № 12 ГКБ имени Пирогова разместим межокружной ревматологический центр. В его состав войдут консультативно-диагностическое отделение, дневной стационар, стационарное отделение, кабинеты генно-инженерной биологической терапии, отделение лучевой диагностики и другие подразделения", – отметил Собянин.

До конца 2025 года работы должны завершиться и в больнице имени Вересаева. Там откроют центр женского здоровья и новый роддом, что позволит создать акушерско-гинекологический кластер. Корпуса будут укомплектованы современным оборудованием.

Ожидается, что в терапевтическом корпусе № 4 больницы имени Филатова разместят самые важные отделения больницы, что позволит обеспечить преемственность в лечении экстренных больных, направляемых сюда из флагманского центра.

Кроме того, рабочие продолжают модернизацию корпуса "А" в больнице № 67 имени Ворохобова. Здесь планируют организовать отделения хирургии, эндоскопии, проктологии, анестезиологии и реанимации, операционный блок и диагностические кабинеты. Эти работы позволят вывести медпомощь на уровень флагманских центров.

"Помимо ремонта корпуса, запланировано благоустройство прилегающей территории", – резюмировал мэр Москвы.

Ранее стало известно, что специалисты реконструировали по единому московскому стандарту уже 291 здание поликлиники. В обновленных лечебных учреждениях медпомощь получают уже свыше 8 миллионов человек. Всего с момента открытия больниц врачи провели более 140 миллионов приемов.

