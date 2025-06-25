В Москве реконструировали 291 здание поликлиник

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Специалисты реконструировали по единому московскому стандарту 291 здание поликлиник. Об этом сообщил департамент здравоохранения, передает портал мэра и правительства Москвы.

Благодаря модернизации здания стали светлее, просторнее и удобнее. В обновленных учреждениях медпомощь получают уже свыше восьми миллионов человек. При этом с момента открытия поликлиник врачи провели более 140 миллионов приемов.

"Это говорит о высоком доверии москвичей к программе реконструкции по новому стандарту. Мы делаем все для того, чтобы весь амбулаторный фонд Москвы соответствовал современным требованиям: был комфортным и технологичным", – отметила пресс-служба департамента.

В рамках программы модернизации специалисты проводят обновление оборудования в лабораториях, офтальмологических и физиотерапевтических кабинетах. Также устанавливается оборудование для лор-направления, эндоскопии и общей терапии.

Помимо этого, здания оснащаются системами электронной очереди, обеззараживания воздуха, холодильниками для хранения лекарственных препаратов и другими необходимыми устройствами.

"Также в ходе капитального ремонта обеспечиваем медицинские учреждения электроснабжением по второй категории надежности. Это означает, что в случае технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной", – добавила пресс-служба департамента капитального ремонта.

В процессе модернизации учреждений проводится и благоустройство прилегающих территорий. Специалисты разделяют пешеходные и транспортные потоки, по возможности создают зоны отдыха, обновляют систему освещения, обустраивают новые или заменяют старые ограждения.

После ремонтных работ поликлиники становятся адаптированы под нужды маломобильных граждан. Также на территории появляются навигационные элементы и гипоаллергенные растения.

Пациентам становятся доступны маммографы, рентгеновские аппараты, аппараты УЗИ и другое оборудование, с помощью которого проводится функциональная диагностика. В головных зданиях также устанавливают аппараты для велоэргометрии, МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса, денситометры (аппараты для исследования костной ткани) и эндоскопическое оборудование.

В зданиях организуется зонирование пространства, которое помогает избежать очередей и сделать ожидание приема комфортным. Самые популярные кабинеты расположены на нижних этажах, а менее востребованные и административные – на верхних.

В обновленных зданиях для пациентов созданы зоны ожидания с кондиционерами, кулерами с водой, телевизорами и диванами. Для сотрудников предусмотрены комнаты отдыха и психологической разгрузки, а также гардеробные с душевыми и помещения для профессионального развития.

Процесс модернизации амбулаторного звена стартовал в Москве в 2020 году. На первом этапе программы было проведено обновление свыше 200 зданий. В 2023 году начался второй этап программы, в рамках которого планируется обновить почти 140 поликлиник. Благодаря реализации программы и строительству новых объектов амбулаторный фонд города будет полностью обновлен.

В столичном районе Марьино завершились работы по обновлению поликлиник. Сергей Собянин рассказывал, что в результате реконструкции был открыт третий филиал поликлиники № 36 на улице Верхние Поля. Специалисты заменили в нем все инженерные системы, установили новый навесной фасад, создали просторные и светлые вестибюли, коридоры и кабинеты, организованы удобные зоны ожидания, а также обновили медицинское оборудование.