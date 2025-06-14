Собянин: обновление поликлиник завершено в районе Марьино

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Марьино завершились работы по обновлению поликлиник, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В результате реконструкции был открыт третий филиал поликлиники № 36 на улице Верхние Поля. Как отметил мэр, это просторное современное здание площадью более 10 тысяч квадратных метров.

Специалисты заменили в нем все инженерные системы, установили новый навесной фасад, создали просторные и светлые вестибюли, коридоры и кабинеты, организованы удобные зоны ожидания, а также обновили медицинское оборудование. Также была благоустроена прилегающая территория.

"Медицинская помощь для всех жителей района будет оказываться на самом высоком уровне", – подчеркнул градоначальник.

Вместе с тем по новому стандарту в Марьине заработали восемь зданий, а амбулаторный фонд был обновлен на 100%. Это удобные и технологичные поликлиники, созданные с учетом потребностей как пациентов, так и врачей, уточнил Собянин.

Ранее мэр открыл флагманский центр городской клинической больницы имени Буянова в столичном районе Царицыно. Он указывал, что центр, помимо экстренной помощи, будет новым технологическим ядром клиники.

Четырехэтажное здание площадью 15,2 тысячи "квадратов" было соединено с главным корпусом больницы отапливаемым переходом. В центре работают более 450 специалистов, включая 186 врачей, 247 медсестер и 21 сотрудника прочего персонала. Корпус рассчитан на ежедневный прием до 200 пациентов.