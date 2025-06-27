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27 июня, 13:32

Мэр Москвы

Собянин: первую в России промышленную CAR-T-терапию провели в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Морозовской детской больнице впервые в России провели промышленную CAR-T-терапию, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Как рассказал мэр, 12-летний пациент поступил в медучреждение с рецидивом острого лимфобластного лейкоза. Врачи решили применить промышленную CAR-T-терапию. Ее суть заключается в том, что собственные клетки иммунитета "учатся" находить и уничтожать раковые. Для этого у пациента берут Т-лимфоциты, преобразовывают их и возвращают в организм.

Новый препарат изготовили на фармацевтическом заводе и приобрели за счет средств гранта столичного правительства, уточнил Собянин.

По его словам, лечение прошло успешно, ребенок чувствует себя нормально и уже выписан домой. Несколько дней назад сотрудники Морозовской больницы выполнили CAR-T-терапию второму пациенту.

Столица становится одним из мировых центров внедрения клеточных технологий в процесс лечения онкологических заболеваний. Инновации дают надежду на выздоровление даже в тяжелых случаях, резюмировал градоначальник.

Ранее в Москве стартовал проект по профилактике рака желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Его основной задачей является выявление патологий и состояний, предшествующих развитию онкологии. Бесплатные обследования москвичи могут пройти в поликлиниках и эндоскопических центрах.

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