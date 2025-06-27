27 июня, 13:32Мэр Москвы
Собянин: первую в России промышленную CAR-T-терапию провели в Москве
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
В Морозовской детской больнице впервые в России провели промышленную CAR-T-терапию, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.
Как рассказал мэр, 12-летний пациент поступил в медучреждение с рецидивом острого лимфобластного лейкоза. Врачи решили применить промышленную CAR-T-терапию. Ее суть заключается в том, что собственные клетки иммунитета "учатся" находить и уничтожать раковые. Для этого у пациента берут Т-лимфоциты, преобразовывают их и возвращают в организм.
Новый препарат изготовили на фармацевтическом заводе и приобрели за счет средств гранта столичного правительства, уточнил Собянин.
По его словам, лечение прошло успешно, ребенок чувствует себя нормально и уже выписан домой. Несколько дней назад сотрудники Морозовской больницы выполнили CAR-T-терапию второму пациенту.
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