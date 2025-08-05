Число заказчиков на столичном портале поставщиков выросло до 60 тысяч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число государственных и муниципальных заказчиков на столичном портале поставщиков, достигло 60 тысяч, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Портал поставщиков более чем за 12 лет стал межрегиональной платформой для проведения закупок малого объема. С его помощью государственные и муниципальные организации, среди которых школы, детские сады, поликлиники, больницы, театры и другие учреждения, приобретают необходимые товары, работы и услуги", – рассказала заммэра.

Она пояснила, что портал привлекает предпринимателей возможностью участвовать в межрегиональных закупках, цифровизацией и оперативностью сделок. Также бизнесмены могут выбрать необходимый товар из более чем 3,2 миллиона позиций в онлайн-формате и приступить к его отгрузке сразу после подписания контракта.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов заметил, что в настоящее время на портале зарегистрированы более 378 тысяч бизнесменов из 42 субъектов РФ. Их количество за пять лет увеличилось почти на 24%. Только с начала этого года к порталу присоединились 2 267 предпринимателей. Чаще всего это жители Тульской, Рязанской и Московской областей, Пермского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. При этом он подчеркнул, что около 90% заказчиков относятся к малому и среднему бизнесу.

Ранее Багреева рассказала, что за первое полугодие текущего года столичные поставщики заключили 44,7 тысячи контрактов на сумму почти 7 миллиардов рублей. По ее словам, это на 44% больше контрактов, чем за аналогичный период прошлого года. При этом она отметила, что высокая конкуренция дала возможность заказчикам сэкономить 1,1 миллиарда рублей.