Собянин сообщил о росте объема закупок на портале поставщиков Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале поставщиков Москвы за полгода провели закупки на сумму почти 58 миллиардов рублей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Как напомнил мэр столицы, площадка работает как эффективный инструмент для взаимодействия госзаказчиков и бизнеса уже больше 12 лет.

"С января по июнь 2025-го объем закупок здесь вырос более чем на 2,5 миллиарда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – отметил Собянин.

При этом чаще всего на портале закупали:



строительные, медицинские, хозяйственные товары и бытовую технику;

услуги по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту;

информационно-технологические товары, средства связи и электронику.

В число ключевых регионов-поставщиков вошли Москва и Московская область, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Тюменская область.

На данный момент на платформе работают около 380 тысяч предпринимателей со всей страны, 90% из них – представители малого и среднего бизнеса. Ежедневно на портале заключается порядка 1,5 тысячи контрактов, подчеркнул мэр.

Между тем предприниматели в возрасте до 35 лет стали активнее развивать свое дело, используя для достижения цели столичные меры поддержки. С января по май для компаний, которыми управляют руководители в возрасте до 35 лет, объем финансирования составил 1,3 миллиарда рублей.

Одним из самых популярных инструментов остаются поручительства Московского гарантийного фонда.

