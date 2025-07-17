Сервис для поставщиков "Московского долголетия" заработал на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале mos.ru заработал онлайн-сервис для компаний – поставщиков "Московского долголетия", передает портал мэра и правительства Москвы.

"Теперь действующие и потенциальные поставщики могут подавать документы на открытие новых групп дистанционно на портале mos.ru. Это значительно сократит время на рассмотрение заявок, а организации смогут выбрать актуальные и востребованные у старшего поколения направления", – поделился заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Платформа была разработана совместно с московским комитетом государственных услуг. Она предлагает несколько форматов работы.

Уже действующие поставщики могут подать заявление о новом направлении занятий и площадке проведения. К заявке нужно будет приложить скан-копии учредительных документов или свидетельства о госрегистрации физлица в качестве ИП, документов о профильном образовании и опыте, договоры с преподавателем и фото площадок.

Потенциальные поставщики, в свою очередь, могут подать заявку на участие. Это могут сделать как организации всех форм собственности, так и индивидуальные предприниматели. Информация о принятом решении придет в личный кабинет в течение 15 рабочих дней.

Ранее "Московское долголетие" и портал "Работа.ру" запустили сайт с вакансиями для горожан старше 55 лет. На новом сайте москвичам старшего поколения предлагаются различные вакансии: удаленная работа, гибкий график и частичная занятость. Также они могут подключить сервис "Карьерный ассистент", который будет сам отправлять резюме.