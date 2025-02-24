Депутат Лантратова: необходимо расширить действие карты "Серебряный возраст"

Фото: пресс-слкжба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Необходимо распространить действие карты "Серебряный возраст" для всех граждан России вне зависимости от места регистрации, считает первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она направила соответствующее обращение главе Минтруда РФ Антону Котякову, передает РИА Новости.

Лантратова указала на успешную реализацию карты "Серебряный возраст" в Санкт-Петербурге. Там ее уже оформили 100 тысяч граждан. В связи с этим депутат ГД предлагает распространить эту меру на всех россиян: достигших 55 лет женщин и 60 лет – мужчин.

Благодаря этому они смогут посещать культурные учреждения в рамках баланса карты, размер которой составит 5 тысяч рублей и будет ежегодно пополняться.

При этом предлагается сохранить за каждым российским регионом право самостоятельно согласовывать список культурных учреждений, на которые будет распространяться действие карты.

Лантратова считает, что эта инициатива предоставит людям старшего поколения возможности для культурного и социального досуга, повысит уровень их вовлеченности в общественную жизнь, а также простимулирует внутренний туризм.

Электронные сертификаты на посещение музеев для старшего поколения начнут действовать в Санкт-Петербурге в марте. Благодаря этому можно будет посетить 25 региональных музеев и 10 федеральных, включая Эрмитаж, Русский музей и Российский этнографический музей.

В рамках программы "Серебряный возраст" каждый год из городского бюджета будет выделяться по 1 500 рублей для жителей, оформивших "Единую карту петербуржца" (ЕКП). На осуществление проекта заложено свыше 1,7 миллиарда рублей из бюджета города на 2025–2027 годы.

