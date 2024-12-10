Первый сезон реалити-шоу "Московского долголетия" завершился на телеканале Москва 24

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

На телеканале Москва 24 завершился первый сезон реалити-шоу о проекте "Московское долголетие". Героями выпусков стали обычные люди, которые после выхода на пенсию не знали, чем хотят заниматься дальше. Всего в редакцию поступило более 180 заявок, из которых отобрали девять героинь и одну семейную пару.

"Долголетие шоу" – это программа про то, как активный образ жизни меняет не только старшее поколение, но и их семьи, рассказал замруководителя столичного департамента труда и соцзащиты Владимир Филиппов. По задумке авторов программы, заявки на участие присылали молодые люди, которые хотели показать родным, что они могут продолжать жить активной и полноценной жизнью, находить новые векторы для развития и не останавливаться на достигнутом.

По результатам одного из исследований, уточнил Филиппов, 76% опрошенных отметили, что после вступления в проект у них улучшились отношения с родными, появились новые темы для разговоров и общие увлечения.

Каждый эпизод шоу начинался с рассказа героев и их близких. Ведущий Станислав Кулик не просто показывал возможности города для старшего поколения, но и предлагал активности "Московского долголетия", учитывая интересы, пожелания и опыт каждого участника.

Так, супруги Александр Срапьян и Марина Асташкина свыше 30 лет помогали семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. С возрастом пара стала менее активной, интерес к жизни был не таким, как раньше. В центре московского долголетия им подобрали занятия, чтобы они продолжили делать добро для детей. Например, Срапьян научился создавать открытки своими руками, а Асташкина записалась на курсы ораторского мастерства для более эффективного общения с родителями ребят.

Работавшая над проектом "Долголетие шоу" команда телеканала Москва 24 указала, что программа стала важной как для героев, так и для зрителей. Главный продюсер медиахолдинга "Москва Медиа" Дмитрий Грачев назвал этот проект экспериментальным.

"Мы давно хотели поработать с "Московским долголетием", так как видим, что проект правда работает, многие москвичи "серебряного" возраста активно в нем участвуют. Прежде всего мы создали "Долголетие шоу" для наших мам и пап, чтобы вывести их из уютных квартир и познакомить с сообществом единомышленников", – добавил он.

"Московское долголетие" – это целая экосистема, где каждый житель старшего возраста может найти любимое занятие вне зависимости от возраста. Это подтвердили и герои шоу.

Например, самой младшей участнице Сардане Донской 56 лет. Долгое время она полностью посвящала себя сыну, поддерживая его на пути к успеху. Сейчас женщина решила найти новые смыслы в жизни с помощью шоу.

Также 65-летнюю Татьяну Дылеву на участие в шоу направила ее 19-летняя внучка Александра. Девушка считала, что бабушка заботится о ней слишком много, и решила переключить внимание близкого человека на нее саму. После программы Татьяна не только сама записалась в "Московское долголетие", но и привела друзей. Теперь они вместе посещают экскурсии по Москве и изучают китайский язык.

Посмотреть все серии "Долголетия шоу" можно на сайте телеканала Москва 24.

Реалити-шоу стартовало 7 сентября 2024 года. В этот же день вышел первый выпуск с Татьяной Шишкиной, которая после выхода на пенсию потеряла энергию и мотивацию. Однако благодаря проекту "Долголетие шоу" Татьяна смогла вернуть прежнюю активность и воплотить свои мечты в реальность.