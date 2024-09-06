Телеканал Москва 24 и проект "Московское долголетие" запустит реалити "Долголетие шоу"

Телеканал Москва 24 и проект "Московское долголетие" запустят реалити для людей, которые вышли на пенсию, но потеряли себя и смысл жизни.

Проект расскажет, как людям старшего возраста можно активно, насыщенно и интересно проводить время в Москве. Разрушит стереотип, что у пенсионеров остается всего две радости – сидеть с внуками или заниматься огородом и заготовками на зиму. Участники смогут исполнить давние мечты и отложенные желания, научиться чему-то новому, найти друзей и единомышленников, поделиться опытом и знаниями.

"Долголетие шоу" – этот проект о преображении, в котором главное изменить себя, а не свою внешность. Премьера состоится 7 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.