Москва планирует превысить средний уровень жизни до 100 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В ближайшее время средняя продолжительность жизни в Москве перешагнет порог в 80 лет, и сразу после новой планкой станет 100 лет. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе своего выступления на пленарной сессии "Долголетие будущего" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Она уточнила, что власти могли бы остановиться на результатах в 80 лет, но у них в планах войти в клуб мировых лидеров, где продолжительность жизни далеко заходит за это значение.

"Мы вообще хотим, чтобы мы жили как можно дольше, и 100 лет для нас теперь – ожидаемая планка", – цитирует вице-мэра Агентство "Москва".

Ракова также добавила, что для сохранения физического здоровья и качества жизни пожилых горожан Москва популяризирует различные активности.

Между тем средняя продолжительность жизни в российских селах благодаря реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" к 2030 году должна увеличиться до 77,5 года. В настоящее время это значение равно 72,1 года.

При этом средняя продолжительность жизни в РФ должна составить 78 лет в 2030 году и превысить 80 лет в 2036-м. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркивал, что результатом нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" должен стать значительный рост долголетия россиян.