Мурашко сообщил, что россияне стали ощущать себя на 10 лет моложе

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Ощущение возраста у россиян сместилось примерно на 10 лет. Об этом сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на форуме "Здоровое общество".

"Люди, которым сегодня 40, чувствуют себя лучше по сравнению с предыдущими периодами, их сравнивают с 30-летними. Те, кто достиг возраста 50, чувствуют себя как 40-летние. Это нормальное развитие здравоохранения и нормальное отношение к собственному здоровью", – цитирует его РИА Новости.

Как ранее заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ожидаемая продолжительность жизни на селе в РФ благодаря реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" к 2030 году должна увеличиться до 77,5 года. В настоящее время ожидаемая продолжительность жизни на селе равна 72,1 года.

Михаил Мишустин также отметил, что средняя продолжительность жизни в РФ должна увеличиться до 78 лет в 2030 году и превысить 80 лет в 2036-м. По словам главы правительства, в состав национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" включат 11 федеральных проектов.