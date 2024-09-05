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05 сентября, 07:15

Город

День города пройдет в рамках программы завершения форума-фестиваля "Москва 2030"

День города пройдет в рамках программы завершения форума-фестиваля "Москва 2030"

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День города в 2024 году пройдет в рамках масштабного форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", который завершится 8 сентября. Жителей и гостей столицы ждут специальные программы летних городских фестивалей и различные активности: лекции, экскурсии, встречи с экспертами разных отраслей и мастер-классы.

В Гостином Дворе прозвучат песни о Москве и России, в "Манеже" можно будет познакомиться с профессиями будущего, в "Лужниках" организуют спортивные соревнования, а в "Сколково" состоится световое шоу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городфестиваливидеоНика КараваеваМаксим Шаманин
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