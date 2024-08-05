Фото: Александра Денисова

Мария Воропаева инициировала запуск проекта "Пешком по моему району", который в будущем может быть масштабирован на уровень всей столицы. Система получения обратной связи от жителей налажена, источники финансирования понятны, далее вопрос предстоит решать на законодательном уровне.

Суть проекта состоит в том, что жители микрорайонов будут сами определять, какую "народную" или "стихийную" тропу необходимо благоустроить и заасфальтировать для их максимального комфорта. Схожая программа два года назад была успешно применена в Подмосковье и хорошо себя зарекомендовала.

Весной жители Солнцево, проживающие в доме № 5 по улице Родниковая, обратились к активисту общественного движения "Мой район" и руководителю проектных направлений Российского Фонда мира Марии Воропаевой с просьбой посодействовать в решении беспокоящего их вопроса.

Они жаловались на отсутствие прямой оборудованной дорожки от их домов до остановок транспорта, социальных объектов и магазинов. Воропаева поддержала инициативу, и уже летом при содействии районной управы Солнцево тропа превратилась в удобную заасфальтированную дорожку.

"Решение данного вопроса – отличный пример того, как инициативы жителей воплощаются в жизнь и делают наши микрорайоны еще уютнее. Прямо сейчас по аналогичной схеме благоустраиваются еще три тропинки в Ново-Переделкино, – говорит Мария Воропаева. – Российский Фонд мира уже реализует на территории Москвы ряд важных социальных проектов, теперь я буду добиваться включения в их число "Пешком по моему району". Правильным будет решать этот вопрос на законодательном уровне – пока финансирование подобных гражданских начинаний ведется за счет свободных средств районных бюджетов, я же предлагаю перевести его на плановую основу", – подчеркнула она.

При поддержке проекта "Пешком по моему району" опыт превращения "народных троп" в благоустроенные тротуары и дорожки может быть расширен на всю Москву.

Ранее руководитель "Центра добрых дел" Сабина Цветкова выразила желание помочь жителям Богородского района в благоустройстве "народной тропы" и совместно с многодетными семьями, жителями района обсудила дальнейшие шаги по обустройству тропы, которая ведет к ближайшей школе.