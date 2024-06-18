Глава "Центра добрых дел" Цветкова займется обустройством "народных троп" в ВАО Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Олия Косымова

Руководитель "Центра добрых дел" Сабина Цветкова займется обустройством "народных троп" в Восточном административном округе столицы. Об этом она рассказала Агентству "Москва".

"Народные тропы" – актуальная проблема для каждого из нас с наступлением летнего сезона. Абсолютно в каждом дворе существуют "народные тропы", и каждый знаком с ними. Для граждан подобные тропы становятся удобными, позволяют им обходить асфальтированные дорожки, экономя время, например, до остановки, школы или магазина. Поэтому благоустраивать "народные тропы" просто необходимо, чтобы они не зарастали травой, а жители могли проходить по тому пути, который удобен для них, который экономит их ценное время. Для нас приоритетом является мнение самих жителей, выбор только за ними", – заявила Цветкова.

Жители дома по улице Краснобогатырской в Богородском районе Москвы взяли на себя инициативу на обустройство "народной тропы", которая служит путем от дома до ближайшей школы или остановки. Обратившись к руководителю "Центра добрых дел", они выразили желание цивилизовать этот маршрут для повышения комфорта и удобства всех жителей района.

Цветкова выразила желание помочь жителям Богородского района в благоустройстве "народной тропы" и совместно с многодетными семьями, жителями района обсудила дальнейшие шаги по обустройству тропы, которая ведет к ближайшей школе. Жители выразили надежду на то, что благодаря совместным усилиям будет приведена в порядок данная тропа, облегчающая их повседневные перемещения.

В ближайшей перспективе планируется начать работы по обустройству "народной тропы", сделать ее более удобной, комфортной и безопасной для всех жителей района. Это инициативное действие станет ярким примером того, как совместные усилия могут привести к улучшению условий жизни в районе и городе.

До 25 июня волонтеры "Центра добрых дел" продолжат свою работу на улице Краснобогатырской, в том числе возле общеобразовательной школы № 1360, чтобы узнать мнение каждого жителя района и принять верное решение.

Ранее Цветкова провела бесплатную лекцию по финансовой грамотности и защите граждан от дистанционного мошенничества для жителей Восточного административного округа. Она рассказала, что люди старшего поколения сегодня находятся в группе риска по дистанционным атакам мошенников, так как в силу возраста им сложно разобраться в современных технологиях и методах защиты.

