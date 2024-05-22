Глава "Центра добрых дел" провела лекцию по финансовой защите для жителей ВАО

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Бесплатную лекцию по финансовой грамотности и защите граждан от дистанционного мошенничества для жителей Восточного административного округа провела руководитель общественной организации "Центр добрых дел" Сабина Цветкова, передает Агентство "Москва".

Цветкова рассказала, что люди старшего поколения сегодня находятся в группе риска по дистанционным атакам мошенников, так как в силу возраста им сложно разобраться в современных технологиях и методах защиты. Однако она отметила, что молодежь также не является исключением по причине появления у преступников новых технических приемов и способов психологического воздействия. Руководитель "Центра добрых дел" познакомила горожан с различными мошенническими схемами и рассказала, как не попасться на них.

В свою очередь, представитель Сбербанка, который также являлся одним из организаторов мероприятия, Александр Силин, рассказал гостям о бесплатных сервисах кибербезопасности в приложении банка, с помощью которых можно включить проверку телефонных звонков, заблокировать нежелательные звонки и сообщения.

Он отметил, что злоумышленники пытаются не только получить доступ к денежным средствам граждан, но подталкивают уже обманутых людей к совершению противоправных действий, из-за чего последние могут привлекаться к административной или уголовной ответственности.

Помимо этого, Силин посоветовал воспользоваться сервисом Сбербанка "Совместные уведомления", который позволяет получать информацию об операциях по карте близкого человека.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием видеосвязи. Потенциальным жертвам поступают видеозвонки в мессенджерах. После этого перед человеком возникает либо пустая стена, либо некий собеседник, который представляется менеджером сотовой компании.

Чтобы не попасться на обман мошенников, гражданам посоветовали не отвечать на незнакомые номера и блокировать абонентов, а также не переходить по ссылкам, не участвовать в конкурсах, не отвечать на незнакомые сообщения и не вводить присылаемые коды.