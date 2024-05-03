Депутат Немкин: мошенники крадут деньги у родителей несовершеннолетних геймеров

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Мошенники начали красть деньги с банковских карт родителей несовершеннолетних геймеров, рассказал депутат Государственной думы Антон Немкин в телеграм-канале.

По его словам, злоумышленники обманывают пользователей популярных онлайн-игр, таких как Minecraft или Brawl Stars.

"Как правило, в подобных играх есть возможность осуществить денежное пожертвование, а также подарить другому игроку внутриигровой предмет, на что и ориентируются киберпреступники", – говорится в публикации.

Парламентарий уточнил, что киберпреступники выходят на связь с ребенком и обещают, что он получит модный игровой предмет, если будет следовать их указаниям. Мошенники могут попросить пользователя назвать данные банковской карты.

В других случаях злоумышленники отправляют геймеру сообщение о том, что он выиграл деньги в конкурсе, для получения которых необходимо предоставить данные счета одного из родителей, рассказал Немкин.

Он уточнил, что чаще всего жертвами мошенников становятся дети в возрасте 8–11 лет. Именно такие пользователи чаще всего покупают товары во время игры. Это может быть оружие или игровая карта. Таким образом, ребят легко привлечь к покупке других предметов.

Депутат призвал родителей предупреждать детей об опасности в онлайн-пространстве и объяснить им, что они не должны ни при каких обстоятельствах делиться сведениями о банковских картах.

Также ребятам необходимо напомнить о риске перехода по сомнительным ссылкам, поскольку они могут нести вредоносное ПО, резюмировал Немкин.

Ранее полицейские в Москве задержали 26-летнего блогера, которого подозревают в похищении более 5,6 миллиона рублей у геймера под видом покупки автозапчастей.

Пользователю поступило предложение поучаствовать в транспортировке автозапчастей, а также в развитии бизнеса. Взамен аферист пообещал возместить сумму затрат в двукратном размере.

