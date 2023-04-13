Аналитики назвали игру, из-за которой геймеры ломают смартфоны и стены

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Серия игр от первого лица Call of Duty стала самой разрушительной для стен, потолков и телефонов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос, проведенный Compare The Market.

"Более 33% игроков в Call of Duty, популярного шутера от первого лица, признали, что случайно что-то ломали или повреждали в своем доме во время игры", — подчеркнули исследователи.

По словам аналитиков, второй стала игра Fortnite (чуть более 29%). Помимо этого, участниками опроса были упомянуты игры серии Grand Theft Auto и Mario Kart. В список также были включены VR-игры с шлемом виртуальной реальности.

Согласно опросу, средняя цена ремонта из-за разрушений во время игр составила 477,34 доллара. Чаще всего игроки повреждали ноутбуки, проделывали дыры в стенах, потолках и на полу.

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