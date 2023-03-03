Украина призвала снять игру Atomic Heart с продажи в цифровых магазинах

Фото: yotube.com/Atomic Heart

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что правительство страны попросило крупные цифровые магазины снять с продажи видеоигру Atomic Heart, созданную при участии российских разработчиков, передает ТАСС.

Письма были направлены главам компаний Sony Interactive Entertainment Джиму Райану и Sony Group Кэнъитиро Есиде, президенту компании Microsoft Брэду Смиту и генеральному директору Valve Corporation Гейбу Ньюэллу.

Федоров в своем сообщении подчеркнул, что игра "романтизирует коммунизм".

Видеоигра Atomic Heart поступила в продажу в ночь на 21 февраля 2023 года. События проекта развиваются в мире альтернативного СССР. На ПК в России игру можно купить только через VK Play, однако игра также представлена в Xbox Store, PS Store и Steam.

В декабре 2022 года стало известно, что в России будут применять возрастную маркировку на компьютерные игры. Изменения в федеральный проект подготовлены специалистами Минэкономики РФ.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!