Видеоигра Atomic Heart выйдет в России ночью 21 февраля

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Видеоигра Atomic Heart, разрабатываемая российским подразделением кипрской студии Mundfish, выйдет в РФ ночью 21 февраля. Об этом сообщается на странице издателя игры Focus Entertainment в Twitter.

Тем не менее время выхода игры немного отличается в зависимости от региона и платформы. В Steam версия Atomic Heart будет доступна 21 февраля в 1:00 по московскому времени. Пользователи Xbox же смогут загрузить игру с 0:01 того же дня по локальному времени каждого пояса.

Ранее сообщалось о том, что онлайн-симулятор с бегом по гаражам появился в Steam и уже получил отзывы пользоваталей. Игрокам приглянулась атмосфера советского детства: можно погулять по закоулкам двора или поиграть в футбол.

До этого стало известно о том, что Занятия по киберспортивным дисциплинам для технических и гуманитарных направлений могут быть включены в программу университетов России к концу 2024 года.

"Техно": новинки в играх

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