Эксперты узнали, про каких героев сейчас не хватает детского контента

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Эксперты организовали исследование и узнали, про каких героев сейчас мало детского контента. Порядка 42% россиян заявили, что в этой сфере не хватает историй про реальных людей, пишет RT со ссылкой на аналитиков Rambler&Co.

Для детей мало контента про богатырей и персонажей былин (25%). Около 13% россиян предложили создать новых героев, 11% воспользовались бы историей советской анимации, а 9% пожелали вернуть персонажей фольклора, например домовых и кикимор.

Порядка 82% респондентов заявили, что для подрастающего поколения необходимо создавать больше проектов с участием российских оригинальных героев. Оставшиеся 18% заявили, что таких персонажей и так достаточно на рынке.

Около 35% россиян одобрили бы новый контент про национальных героев. Они заявили, что такие персонажи помогут ребятам познакомиться со своей историей. 29% респондентов считают, что подобные герои разовьют у детей правильные ценности. 15% утверждают, что продукция может помочь государственной экономике.

Лучшим форматом для новых историй о героях 44% жителей РФ назвали кино, мультфильмы и сериалы, а 27% – видеоигры.

Ранее думский депутат Виталий Милонов заявил, что в России следует пересмотреть фактор влияния игрушек на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей, а также формирование деструктивной идеологии и ложных ценностей. Соответствующее письмо он направил на имя глав Минкультуры, Минздрава, Минпромторга и Минпросвещения.

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