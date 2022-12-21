Игру Hogwarts Legacy по "Гарри Поттеру" переведут на русский язык

Фото: yotube.com/Hogwarts Legacy

Видеоигра Hogwarts Legacy ("Хогвартс: Наследие") будет переведена на русский язык, сообщает портал "Чемпионат".

Издание обратилось к международному издателю проекта, WB Games. В компании сообщили, что на персональных компьютерах и Xbox игра будет доступна с русскими субтитрами во всех регионах.

При этом на PlayStation приобрести игру с русским языком можно будет только в конкретных регионах, а именно в Европе, Австралии и Новой Зеландии (потребуется соответствующий аккаунт).

Игра "Хогвартс: Наследие" с 10 февраля будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. На 4 апреля запланирован релиз проекта на PS4 и Xbox One, а 25 июля приобрести его смогут владельцы Nintendo Switch.

В начале декабря глава Warner Bros. TV Ченнинг Данги рассказала о возможном запуске новых проектов во вселенной "Гарри Поттера". В частности, идут переговоры о создании телевизионного сериала.

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