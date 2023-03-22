Компания Valve официально представила Counter-Strike 2

Фото: youtube.com/Valve

Американская компания Valve на своем YouTube-канале опубликовала несколько видеороликов, посвященных второй части командного шутера Counter-Strike.

Опубликованные материалы свидетельствуют, что вторая часть игры будет построена на движке Source 2, разработчиком которого также является Valve. Новую версию обещают выпустить с улучшенной скоростью получения и отправки пакетных данных от игрока к серверу и обратно, усовершенствованной графикой и новыми механиками.

В Valve пояснили, что новый движок позволил сделать текстуры игры более реалистичными, в том числе добавить свет и отражения.

Ограниченное тестирование Counter-Strike 2 планируют запустить 22 марта. Релиз новинки может состояться летом 2023 года.

Ранее стало известно, что российская студия Mundfish планирует разработать вторую части игры Atomic Heart. Сейчас команда работает над четырьмя DLC (дополнениями) для игры. Выпуск второй части игры может свидетельствовать об успехе компании, сообщил экс-главред "Игромании" Алексей Макаренков.



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