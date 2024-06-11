Депутат МГД Стебенкова ознакомилась с капремонтом здания для травмпункта в Текстильщиках

Фото: Агентство "Москва"/Валерий Порубов

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова проверила ход капремонта поликлиники на юго-востоке Москвы и ознакомилась с проводимыми работами в травмпункте, который откроется в детской поликлинике по адресу улица Артюхиной, дом 27, корпус 3. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Стебенкова рассказала, что основная часть работ уже выполнена. Специалисты завели все коммуникации, провели перепланировку здания, привели в порядок кровлю и укрепили фасад. В данный момент в медучреждении монтируют кабинетные двери, уточнила она.

По ее словам, входная группа почти готова, также смонтированы окна. На прилегающей территории проходит благоустройство, в рамках которого устанавливают бордюрные камни, прокладывают дорожки, укладывают новые газоны, сказала депутат МГД и добавила, что поликлиника откроется в третьем квартале 2024 года.

Травмпункт будет работать каждый день с 08:00 до 22:00. В данный момент на юго-востоке города доступен только один травмпункт – в поликлинике № 143.

Ранее Стебенкова проверила уровень готовности амбулаторно-поликлинического центра больницы имени Владимира Демихова на улице Шкулева. В здании уже разведены коммуникации, установлены перила, готова входная группа, уложена плитка, а также отремонтирован фасад. Открыть медучреждение для посетителей планируется в текущем году.