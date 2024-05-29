Депутат МГД Стебенкова проверила ход капремонта поликлиники в Южнопортовом районе Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова проверила ход капитального ремонта Южнопортового филиала городской клинической больницы № 13 по адресу улица Трофимова, дом 26, строение 8, сообщает "Агентство "Москва".

"Процент выполнения работ достаточно высокий, культура строительства очень хорошая: ничего нигде не валяется, строительного мусора нет", – прокомментировала Стебенкова.

По словам депутата, сейчас слаженно идет работа по прокладке технических коммуникаций. Строители приступают к чистовой отделке здания. Поликлиника приобретает совершенно другой вид, отметила Стебенкова.

В свою очередь, заведующая Южнопортовым филиалом больницы № 13 Светлана Азевич сказала, что преображение клиники видно уже сейчас, несмотря на то что ремонтные работы до сих пор продолжаются. Медицинское учреждение оснастят новым оборудованием. В больнице создадут комфортную атмосферу для пациентов, заключила она.

До этого Сергей Собянин рассказал о ходе капитального ремонта хирургического корпуса № 10 имени Вересаева. В медицинском учреждении появится операционный блок, два отделения реанимации и интенсивной терапии, кардиологическое, нелогическое отделения.