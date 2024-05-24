Депутат МГД Стебенкова проверила ход работ по ремонту городской поликлиники № 109

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова проверила ход работ по ремонту головного здания городской поликлиники № 109 на улице Гурьянова в Печатниках. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Радует то, что они идут согласно графику. Строители не опаздывают. Наоборот, проектировщики за ними не успевают. Я довольна ходом работ. Я вижу, что деньги, которые были выделены, идут на дело", – подчеркнула депутат.

По словам Стебенковой, здание медучреждения включили в программу модернизации в рамках второго этапа. В Печатниках уже завершили работы по ремонту детской поликлиники и филиала взрослой. Депутат отметила, что необходимость в обновлении здания появилась из-за несоответствия новым стандартам столичного здравоохранения.

"В наши поликлиники поставляется новое мощное оборудование, и оно требует новых инженерных коммуникаций, технических условий. В отремонтированных поликлиниках уже все разработано под это новое оборудование. Модернизация системы здравоохранения началась в 2012 году, когда модернизировали поликлиники путем закупки нового оборудования", – напомнила она.

Вместе с тем врач общей практики поликлиники № 109 Альфия Стрельцова сообщила, что в ходе работ медики принимают пациентов в другой поликлинике, в которой сформировали комфортные условия. Там сделали новые кабинеты, комнату для отдыха врачей и буфет. Стебенкова также обратила внимание на важность создания комфортных условий труда для медицинского персонала.

Представитель компании-подрядчика Евгений Смирнов добавил, что на сегодняшний день специалисты проводят отделочные работы. Прилегающую к поликлинике территорию облагородят и проведут озеленение.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что основные работы по реконструкции около 100 поликлиник в Москве планируется завершить до конца 2024 года. По словам мэра города, важно уделять особое внимание качеству проводимой реконструкции. Для этого градоначальник поручил столичному Депздраву своевременно поставлять в медицинские учреждения города необходимое оборудование.

