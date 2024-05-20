Собянин: в Москве сейчас идет реконструкция более 100 зданий поликлиник

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Основные работы по реконструкции около 100 поликлиник в Москве планируется завершить до конца 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра хода работ в головном здании детской городской поликлиники № 125 на Костромской улице в Алтуфьевском районе.

"У нас одновременно в Москве вторым этапом реконструируется около 100 поликлиник. Это огромный объем. Во всех районах Москвы", – напомнил градоначальник.

По словам мэра города, важно уделять особое внимание качеству проводимой реконструкции. Для этого градоначальник поручил столичному Депздраву своевременно поставлять в медицинские учреждения города необходимое оборудование, а также обеспечивать объекты кадрами.

Как подчеркнул префект СВАО Алексей Беляев, медучреждение на Костромской улице планируют открыть уже в сентябре, ко Дню города. По словам Беляева, сейчас рабочие трудятся на всех объектах округа, включенных в программу. При этом часть из них будет сдана уже к 1 июля, добавил он.

"До конца года мы выполним те задачи, которые вы поставили", – добавил префект, докладывая Собянину.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы указали, что реконструкция детской поликлиники № 125 началась в сентябре 2023 года. После выполнения всех работ ее мощность увеличится до 617 посещений за одну смену. Всего здесь смогут работать 212 человек, включая 67 врачей.

Само здание будет не только почти полностью перестроено, но и получит новый фасад и инженерные коммуникации, чтобы помещения отвечали новым столичным стандартам поликлиник. В пресс-службе добавили, что кабинеты оснастят современным оборудованием. Территория вокруг будет благоустроена, заключили там.

Ранее мэр рассказывал, что в рамках первого этапа в городе отремонтировали свыше 200 зданий. По данным на конец апреля 2024 года врачи обновленных по новому стандарту поликлиник Москвы провели уже 45 миллионов приемов.

