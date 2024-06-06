Депутат МГД Стебенкова ознакомилась с уровнем готовности поликлиники в Текстильщиках

Фото: Агентство "Москва"/Александр Чикин

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова ознакомилась с уровнем готовности амбулаторно-поликлинического центра больницы имени Владимира Демихова на улице Шкулева, где завершаются работы по капремонту. В этом году здание планируют открыть для посетителей, сообщает Агентство "Москва".

О ходе работ Стебенковой рассказала заместитель главного врача Ирина Иванова. Сейчас на подходе к зданию укладывают дорожки, а затем прилегающую территорию озеленят. Пока врачи поликлиники работают в других медучреждениях и проходят дополнительное обучение – им предстоит работать на новом оборудовании, рассказала депутат.

"Знаю, что весь персонал с нетерпением ждет возможности вернуться сюда. Это 170 человек", – подчеркнула она.

Стебенкова напомнила, что работы по капремонту проводятся по новому московскому стандарту. В медучреждении уже разведены коммуникации, установлены перила, готова входная группа, уложена плитка, а также приведен в порядок фасад. Сейчас рабочие готовят стены к покраске и устанавливают внутренние двери, резюмировала депутат МГД.

Ранее Стебенкова проверила ход капремонта Южнопортового филиала ГКБ № 13. С ее слов, там прокладываются технические коммуникации и проводится чистовая отделка здания. Поликлиника приобретает совершенно другой вид, прокомментировала она.

