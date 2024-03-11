Более 40 тыс пациентов получили помощь в региональном сосудистом центре за 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 40 тысячам пациентов с инфарктами, инсультами и другими сосудистыми патологиями оказали медпомощь в региональном сосудистом центре на базе Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского за 10 лет его работы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Для высокотехнологичной помощи пациентам с любыми сердечно-сосудистыми патологиями 10 лет назад мы создали инфарктную, а спустя несколько лет – инсультную сеть. На сегодняшний день в нее входит более 20 стационаров Москвы, в числе которых Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского", – отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как она указала, доступность оказания помощи увеличили за счет флагманского центра, который открылся в марте 2023 года. В него поступают пациенты с сосудистыми патологиями. За год работы число принятых в региональном центре жителей столицы возросло с 9,7 до 12 тысяч.

В клинике присутствует необходимое оборудование для оказания качественной помощи. Там есть аппараты компьютерной томографии и передовая техника. В центре работают врачи десятков специальностей.

В начале февраля специалисты НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского совместно с командой эндоскопистов оказали помощь женщине, у которой после инсульта появилось нарушение глотания. Эндоскописты под контролем УЗИ ввели ей в спазмированную мышцу ботулинический токсин. Такую операцию провели в РФ впервые.

Ранее сообщалось, что чаще всего в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского попадали пациенты с травмами (26%). У 21% пациентов были острые хирургические заболевания, у 7% – гинекологические заболевания, сосудистые катастрофы зафиксировали у 7% обратившихся.

Флагманскому центру Института Склифосовского исполнился год