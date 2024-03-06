Травмы стали самыми частыми причинами обращения во флагманский центр НИИ Склифосовского

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Флагманский центр Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского заработал в столице год назад, чаще всего в него попадали пациенты с травмами (26%). Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

Кроме того, у 21% пациентов были острые хирургические заболевания, у 7% – гинекологические заболевания, сосудистые катастрофы зафиксировали у 7% обратившихся. Ведомство подчеркнуло, что множество исследований проводится непосредственно у койки больного, что сокращает сроки, которые необходимы для постановки диагноза и начала лечения по профилю заболевания.

За год на мобильном оборудовании выполнили почти 50 тысяч ультразвуковых исследований, свыше 23 тысяч ЭКГ и 3,3 тысячи эхокардиографий. Также медики провели 5,5 тысячи сеансов МРТ, более 47,5 тысячи компьютерных томографий и свыше 75 тысяч рентген-исследований, отметили в сообщении.

Помимо этого, "тяжелое" оборудование расположено таким образом, чтобы сократить время на транспортировку пациентов на исследования. В частности, рентген-аппарат находится рядом с диагностическим залом "желтого" потока, КТ-аппараты – в непосредственной близости от профильных реанимаций, аппарат МРТ – в зоне регионального сосудистого центра, где проводится лечение инсультов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что специалисты центра выполняют операции широкого профиля: от травматологических до высокотехнологичных. По его словам, всего здесь провели более 7,2 тысячи операций.

До этого сообщалось, что лабораторию радиоизотопной диагностики главного корпуса городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова капитально отремонтируют. Ремонт пройдет в изолированной части третьего этажа здания по адресу улица Вешняковская, дом 23.

Флагманскому центру Института Склифосовского исполнился год