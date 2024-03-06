Собянин: более 55 тыс человек получили помощь во флагманском центре Склифа

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Флагманский центр Института Склифосовского празднует свой первый день рождения. За год работы здесь приняли более 55 тысяч пациентов, рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Градоначальник обратил внимание, что на базе центра собраны лучшие наработки медицины. Так, здесь функционирует система "Триаж", которая помогает распределить больных на группы, исходя из нуждаемости.

"Благодаря новому стандарту экстренная помощь оказывается в 1,5 раза быстрее, чем раньше. За первые 2 часа большей части поступивших пациентов проводится полный комплекс исследований, ставится диагноз и принимается решение о госпитализации", – отметил мэр.

Все данные о пациентах сохраняются в цифровом формате, добавил Собянин. Результаты анализов и заключения врачей доступны в электронной медкарте, уточнил он.

Собянин также рассказал, что специалисты центра выполняют операции широкого профиля: от травматологических до высокотехнологичных. По его словам, всего здесь провели более 7,2 тысячи операций.

Ранее мэр сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Коммунарке. Здание оснастили самым современным оборудованием. Получать медицинскую помощь в нем смогут не только жители ТиНАО, но и всех округов Москвы.

Собянин подчеркнул, что столичная система здравоохранения совершила революцию в диагностике онкологических заболеваний. Так, были сокращены сроки проведения и увеличена точность исследований. В настоящее время идет внедрение технологии искусственного интеллекта.



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