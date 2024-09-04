Собянин: еще 36 набережных Москвы будут приведены в порядок до 2030 года

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сейчас в столице реализуется стратегия повышения качества городской среды до 2030 года. О том, какие изменения ждут Москву, Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

Так, в течение шести лет специалисты планируют привести в порядок 36 набережных. Частично – в рамках проектов благоустройства. Некоторые создадут заново в ходе реорганизации промзон, расположенных на берегах Москвы-реки.

При этом среди крупных проектов запустят реабилитацию и благоустройство парков Большого и Малого Строгинских затонов, Коломенского и Парка Горького, отметил мэр.

"Благодаря им миллионы москвичей получат новые возможности для отдыха у воды", – сказал градоначальник.

Работы также пройдут и на набережных Яузы в одноименном парке. Он расположится в верхнем течении второй московской реки, сами набережные же будут в нижнем течении.

Помимо этого, до 2030 года также запланирована реализация программы по реабилитации больше 130 водных объектов, что, по словам Собянина, позволит улучшить экологию и создать новые места отдыха у воды во многих районах города – с пляжами, пунктами проката, удобными подходами/подъездами и другой необходимой инфраструктурой.

Между тем в период с 2010 по 2023 год в мегаполисе благоустроили 42 набережные главной городской реки из 78 существующих. При этом в центре города были созданы комфортные пешеходные маршруты.

"Но, пожалуй, самые разительные перемены произошли в нижнем течении реки, где неуютные, заболоченные и захламленные берега превратились в новые городские парки – Братеевская пойма, 850-летия Москвы и парк на набережной Москвы-реки в Капотне", – заключил мэр.

Накануне градоначальник сообщил об открытии четырех новых причалов для речного электротранспорта. Так, на маршруте – Киевский – Парк Фили – появилась остановка Краснопресненский парк. В свою очередь, на втором – ЗИЛ – Печатники – заработали причалы Нагатинский, Затон Новинки и Коломенская набережная.

По уточнению Собянина, благодаря этому жители таких столичных районов, как Пресненский, Даниловский, Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники, получили доступ к инновационному виду транспорта.