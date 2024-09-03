03 сентября, 23:15Новости
Более 2,5 тысячи объектов приведут в порядок в Москве в текущем году
Больше 2,5 тысячи объектов приводят в порядок в Москве в текущем году. Сергей Собянин подвел итоги реализации программы развития городской среды.
Среди благоустроенных объектов крупные парки, пруды и набережные, а также территории возле транспортных объектов, дворы, бульвары и около 700 улиц. Масштабные работы ведутся и в московских поликлиниках.
Подробнее о развитии района – в эфире телеканала Москва 24.