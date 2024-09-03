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03 сентября, 23:15

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Более 2,5 тысячи объектов приведут в порядок в Москве в текущем году

Более 2,5 тысячи объектов приведут в порядок в Москве в текущем году

Сергей Собянин одобрил строительство школы и детского сада в Западном Дегунине

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Больше 2,5 тысячи объектов приводят в порядок в Москве в текущем году. Сергей Собянин подвел итоги реализации программы развития городской среды.

Среди благоустроенных объектов крупные парки, пруды и набережные, а также территории возле транспортных объектов, дворы, бульвары и около 700 улиц. Масштабные работы ведутся и в московских поликлиниках.

Подробнее о развитии района – в эфире телеканала Москва 24.

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