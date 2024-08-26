Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий школ и детских садов

Территории больше 120 школ и детских садов благоустроили в этом году. О том, какие работы провели, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В районе Строгино обновили спортивную зону с верандой детского сада школы № 86 имени Катукова. Благоустроили универсальное поле, разместили на территории метеоплощадку и огород с теплицей. Под навесами появились мини-театр и зона для рисования.



В Зябликове благоустроили детский сад школы № 2116. Переоборудовали детские и спортивные площадки. Сделали яркое безопасное покрытие, игровые комплексы с лесенками и горками, разнообразные развивающие стенды и песочницы.



В Головинском районе обновили оборудование на детских и спортивных площадках школы № 1315. Заменили ограждение, веранды, организовали велопарковку и установили навес для колясок. Оборудовали многофункциональное поле в спортивной зоне, в игровой разместили модули "мастерская" и "кухня".

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