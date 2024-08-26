Ракова рассказала о подготовке школьников Москвы к Всероссийской олимпиаде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Набор в группы по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников стартовал в Москве. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы понимаем, что олимпиада – это серьезное испытание, которое требует много сил, в том числе и моральных. Именно поэтому к подготовке привлечены не только лучшие преподаватели города, но и профессиональные психологи", – подчеркнула она.

По словам заммэра, в прошлом году в занятиях городских сборных приняли участие 40 тысяч человек. К работе с детьми привлечены тренеры Центра педагогического мастерства, ученые Российской академии наук, профессора МГУ имени Ломоносова, Московского физико-технического института, Высшей школы экономики и других вузов города.

Занятия пройдут по 24 предметам. Принять участие в них можно будет в сентябре. Для этого необходимо пройти отбор и подтвердить свой уровень знаний.

Ранее московские школьники завоевали медали Международных олимпиад по химии в Саудовской Аравии и по физике в Иране. Ребята взяли три золотые медали на соревнованиях по химии. Награды получили Тимур Ахмедов из школы на Юго-Востоке имени Маршала В. И. Чуйкова, Матвей Васияров и Алексей Шарпило из школы Центра педагогического мастерства.

