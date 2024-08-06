Собянин принял решение о выделении гранта Сеченовскому университету

Москва выделила грант на подготовку медицинских высококвалифицированных кадров. Принято решение выделить грант первому МГМУ имени И. М. Сеченова для подготовки кадров для системы здравоохранения столицы по специальностям "Медицинский инженер" и "Медицинский техник". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Выделение гранта позволит увеличить количество студентов в рамках целевого набора, обучающихся по этим востребованным специальностям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.