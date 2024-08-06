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06 августа, 18:15

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Собянин принял решение о выделении гранта Сеченовскому университету

Собянин принял решение о выделении гранта Сеченовскому университету

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Москва выделила грант на подготовку медицинских высококвалифицированных кадров. Принято решение выделить грант первому МГМУ имени И. М. Сеченова для подготовки кадров для системы здравоохранения столицы по специальностям "Медицинский инженер" и "Медицинский техник". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Выделение гранта позволит увеличить количество студентов в рамках целевого набора, обучающихся по этим востребованным специальностям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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