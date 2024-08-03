На севере Москвы появится школа с детским садом

На севере Москвы в Тимирязевском районе появится административно-деловой комплекс и школа с детским садом, сообщил Сергей Собянин. Административные здания возведут в Дмитровском проезде, а школу с детским садом на 575 мест – в 3-м Хорошевском проезде. Также на северо-западе столицы построят еще одно административное здание в районе Хорошёво-Мнёвники. Таким образом, на этих объектах создадут больше восьми с половиной тысяч рабочих мест. Проекты реализуют частные инвесторы по программе по стимулированию создания мест приложения труда.

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