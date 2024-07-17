Собянин: в этом году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин объявил об открытии школы на проспекте Куприна в районе Коммунарка, в которой с 1 сентября 2024 года будут учиться дети.

"Коммунарка стала уже большим районом – около 160 тысяч жителей. Такой настоящий московский район. Поэтому здесь очень важно развивать транспортную инфраструктуру", – сказал мэр Москвы во время общения с жителями Коммунарки, среди которых были родители и будущие ученики школы.

По словам градоначальника, сейчас в этом районе возводятся новые станции метро, дороги. Кроме того, специалисты приступили к строительству бизнес-центра. Собянин отметил важность появления в Коммунарке детских садов, школ и жилья в связи с тем, что сейчас этот район является одним из самых дефицитных с точки зрения развития социальной инфраструктуры.

Именно поэтому, как он утверждает, в 2024 году будут введены в эксплуатацию 9 школ, три из которых уже построены. Более того, через два года в Коммунарке появится еще 20 новых образовательных учреждений.

"Дети будут учиться в нормальных условиях, максимально близко к дому. И здесь с вводом этой школы, я думаю, уже будет значительно улучшена ситуация", – подчеркнул Собянин.

Директор образовательного учреждения № 338, в состав которого войдет новое здание, Дмитрий Плужников доложил мэру, что школа готова принять будущих учеников уже 1 сентября.

"У нас укомплектован штат, собраны дети. Все полностью готово к запуску", – добавил он.

Строительство школы завершили в июле. Финансирование этого проекта осуществлялось за счет застройщика одного из местных жилых комплексов. Новое образовательное учреждение будет безвозмездно передано инвестором в систему образования Москвы.

Школа рассчитана на 1,2 тысячи детей. Для них подготовили универсальные и специализированные учебные кабинеты, современные лабораторно-исследовательские комплексы, робо-класс, медиатеку, спортивный зал и ИТ-полигон. Особенность нового образовательного учреждения заключается в атриуме, где можно проводить мероприятия разнообразного формата.

На прилегающей территории сделали футбольное поле, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также площадки для отдыха.

Всего с 2011 года в столице построили 624 образовательных объекта: 434 детских сада и 190 школ. В планах на ближайшие два года возвести еще 200 учебных зданий. При этом в 2025 году специалисты хотят привести в порядок 50 школ, а в будущем они будут обновлять до 100 учреждений в год.

На долю ТиНАО приходится около 25% объектов, построенных за последние годы – это 150 школ и детских садов.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о возведении школы с IT-полигоном и инженерными лабораториями в Нагатино-Садовниках. Образовательное учреждение будет состоять из трех смежных прямоугольных строений высотой в 3–4 надземных этажа.

Кроме учебных помещений, в школе обустроят спортзалы и кабинеты для внеурочных занятий. На прилегающей территории сделают физкультурно-спортивную зону, а также места для подвижных игр и отдыха.

